TomTom schiet omhoog na bericht Telematics

Met een tussentijdse piek van 22 procent, kort na de openingsbel, werd zelfs de grootste koerswinst tijdens een handelssessie (intraday) neergezet sinds april 2012.

ING stelt dat het positief is dat TomTom strategische actie onderneemt rond Telematics. Volgens de bank heeft TomTom altijd gezegd dat Telematics zelfstandig kan worden gemaakt, maar dat de activiteiten eerst verder moeten groeien. Als een goede prijs wordt geboden zou een verkoop mogelijk kunnen zijn. Het kan volgens ING gaan om een directe verkoop, maar ook een gedeeltelijke verkoop of een combinatie. De definitieve uitkomst hangt af van de prijs en waardering.

Opbrengst

ING denkt dat de waarde van Telematics circa 700 miljoen euro bedraagt. Wat TomTom wil gaan doen met de opbrengst is niet duidelijk. Het proces zou zes maanden kunnen duren voordat het afgerond wordt. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 14,50 euro voor TomTom.

UBS meldde dat in het meest gunstige geval een verkoop van Telematics 1 miljard euro kan opleveren, als wordt gekeken naar de prijs van de meest directe rivaal Fleetmatics dat in 2016 werd overgenomen door Verizon. Het advies voor TomTom staat op buy. Het koersdoel gaat van 11 euro naar 7,30 euro.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen gaf aan dat het besluit rond Telematics lastig is te begrijpen, want bij dat onderdeel zit juist toekomst voor de navigatiedienstverlener. Mogelijk vindt TomTom dat er te weinig schaal is bij Telematics, stelt Versteeg. ,,Te marginaal.'' Versteeg zegt verder geen idee te hebben wie een mogelijke koper zou kunnen zijn. Het zou volgens hem kunnen gaan om bijvoorbeeld gespecialiseerde logistieke dienstverleners, softwarebedrijven of durfkapitalisten. Het advies voor TomTom is verkopen bij InsingerGilissen.