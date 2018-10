Kortingen drukken winst H&M

De nettowinst in het eind augustus afgesloten derde kwartaal van het gebroken boekjaar was 3 miljard kroon (290 miljoen euro), tegen 3,8 miljard kroon een jaar eerder. H&M moest 400 miljoen kroon aan extra kosten maken voor aanpassingen rond het nieuwe logistieke systeem in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en België. Als gevolg van verstoringen bij distributie nam de omzet in die landen dan ook af.

De omzet ging in de afgelopen periode met 9 procent omhoog tot 64,8 miljard kroon, mede geholpen door gunstige wisselkoerseffecten. De online verkoop nam met 32 procent toe. Per saldo kwamen er afgelopen kwartaal veertig nieuwe winkels bij. H&M telt nu wereldwijd 4841 vestigingen.