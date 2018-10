Zzp’ers laten kansen én geld liggen

Er valt veel te winnen op het gebied van telefoon- en internetkosten. Maar veel zzp’ers weten helemaal niet dat je met een zakelijk abonnement van Telfort veel voordelen kunt behalen. Om het overzichtelijk te maken zetten wij even op een rijtje hoe je als zzp’er zonder moeite veel profijt kunt hebben en tijd en geld kunt besparen.

Fiscaal voordeel

Dat er handige fiscale voordelen bestaan voor zzp’ers is bij velen wel bekend. Maar wist je al dat je bij een zakelijke aansluiting voor telefonie en internet bij Telfort kunt profiteren van financieel voordeel door btw-aftrek? Het opzeggen van je ‘consumenten-abonnement’ levert je dus een voordeel op van 21%. Doordat de factuur op de bedrijfsnaam staat, wordt het je extra makkelijk gemaakt. Wel zo handig, als zelfstandige. Want je zou toch wel gek zijn om geld te laten liggen!

Zakelijke klantenservice

Als zzp’er wil je je natuurlijk bezig houden met ondernemen en niet met allerlei randzaken. Hoe meer jij je op het ondernemen kunt storten, hoe meer geld je kunt verdienen. En dat wordt je zo makkelijk mogelijk gemaakt door de zakelijke klantenservice van Telfort. Hier zitten speciaal getrainde experts klaar om problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Of het nu gaat over je internetverbinding of over je factuur, je wordt snel en vakkundig geholpen. De deskundigen begrijpen jou als geen ander en weten dat tijd kostbaar is.

High end toestellen

Of het nu de snelste notebook is of de nieuwste smartphone; als zelfstandige bepaal je zelf op welke device je werkt. Bij Telfort Zakelijk kun je altijd kiezen uit exclusieve high-end mobiele toestellen. En omdat een werkdag zonder WiFi tegenwoordig niet meer mogelijk is, staat de zakelijke aansluiting garant voor een snelle, veilige en betrouwbare internetverbinding. Oh ja, hadden we al verteld dat er voor dit alles geen BKR-registratie plaatsvindt? Mooi toch!

