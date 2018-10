Beurs (slot): belegger pakt winstje

De AEX sloot 0,3% hoger op 553,75 punten. De Midkap stond toen 0,6% in de plus op 785,76 punten.

De beurs van Frankfurt eindigde 0,4% hoger. Staalmaker Thyssenkrupp (+9,5%) overweegt zichzelf op te delen, meldt Bloomberg. Ook autoreus Daimler moet gesplitst, eisen aandeelhouders. Parijs dikte met 0,5% aan, Londen won 0,5%.

Wall Street koerste bij het slot met winst, maar met gemengd gemoed: techaandelen stijgen harder. De Dow won 0,4%, de Nasdaq 0,8%.

De Amerikaanse economie houdt 4,2% groei, zo bleek vanmiddag, het aantal uitkeringsaanvragen liep echter op. De Amerikaanse Federal Reserve schroefde woensdag zoals verwacht de rente op van 2 tot 2,25%.

De Fed zal de rente in 2018 waarschijnlijk nog een keer verhogen, zo is de prognose. In 2019 zullen er naar verwachting nog drie rentestappen volgen.

,,Die Amerikaanse economie blijft op stoom, daar zijn weinig zorgen over - ondanks de handelsruzies”, aldus macroeconoom Luc Aben van Van Lanschot Bankiers. ,,Brexit en vooral Italië vandaag zetten het sentiment op de beurs veel meer.”

Italiaans topoverleg

Rond 16 uur begon overleg tussen regeringspartijen Lega en M5S over de mate waarin het begrotingstekort mag oplopen. Er is de optie van 2,4% en 1,9%. Om 20 uur volgt dan het kabinetsoverleg in Rome.

,,Dat besluit zet de koers voor Italië en indirect Europa. De Italianen gaan vanavond echt niet ineens zeggen dat het tekort terug moet, maar vanavond wordt wel de eerste stap gezet”, duidt Aben.

Italiaanse staatsobligaties werden duurder, de 10-jaars rente ging 4 basispunten hoger naar 2,896%.

’Weinig zorgen’

,,Het is opvallend dat de AEX opschuift naar een onveranderde positie. Ik had direct al een meer negatieve reactie verwacht op de Italiaanse begrotingsplannen”, zegt Rein Schutte van Boer & Olij Securities.

Die plannen, voor onder meer een vervroegd pensioen en basisinkomen, drijven het begrotingstekort op. En Italië moet volgend jaar 14% van de hele staatsschuld van €2300 miljard herfinancieren.

Schutte: „Iedere daling is dan welkom, zeker geen uitgavestijging. Maar we maken ons er kennelijk minder druk om. Ik ben er niet gerust op dat de markt dit negatieve nieuws over zich heen laten komen.”

Olie stut AEX

De olieprijs steeg door, met 0,6% tot $81,60 per vat van 159 liter. De euro ging met 0,6% lager tot $1,1708.

Het volatiele Franse telecomconcern Altice eindigde in Amsterdam aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 4,3%. Financials reageerden verdeeld op de renteverhoging: ABN won 0,7%, ING 0,6%, maar Aegon en ASR verloren 0,4%.

Oliereus Shell vormde bij de slotbel een dissonant met 0,1% verlies, ondanks stijging van de olieprijs.

Gemalto verloor 0,2%. De Estse overheid wil een schadevergoeding van €152 miljoen van de digitaal beveiliger wegens vermeende contractbreuk.

Uitzender Randstad bleef de grootste daler bij de hoofdfondsen met een inmiddels afzwakkend verlies van 2,6%. Kepler Cheuvreux schroefde zijn aanbeveling voor de uitzender terug. „Wereldwijd zien we een einde aan de groei”, licht analist Pluijgers toe. „Het tekort aan kandidaten zet de volumes onder druk.”

AkzoNobel (+0,1%) meldde dat de Britse verfmarkt dit jaar zal krimpen.

TomTom blonk uit bij €7,34 per aandeel bij de middelgrote fondsen, het effect van 18,7% koerswinst bij het slot. Het navigatiebedrijf houdt des strategische opties voor zijn divisie Telematics tegen het licht, wat kan resulteren in een verkoop van het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met voertuigvolgsystemen. Volgens topman Goddijn is er veel interesse. TomTom ging de afgelopen tijd hard omlaag op de beurs door stappen van Google op de automarkt.

Bouwer BAM kreeg Britse klus en steeg 0,6%. Adyen won 4,3%, concurrent Stripe kreeg $425 miljoen aan investeringen binnen.

Besi werd onderin met opnieuw 2,3% teruggezet.

Pharming steeg bij de smallcaps met 5,6%, na het bericht dat grootbank Goldman Sachs een belang in het biotechbedrijf heeft genomen.

Basic-Fit duikelde 9,6% na een lange opgang sinds zijn beursgang. Investeerder 3i verkocht 3,7 miljoen aandelen Basic-Fit. Dit komt overeen met een belang van 6,8% in de fitnessketen. Beurshuis Kempen zette woensdag nog zijn verkoopadvies van 15 augustus om naar ’houden’ bij een koersdoel van €30, komend van €11.