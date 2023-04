Bijna alle gemeenten nemen inmiddels schulden van burgers over

Het fonds zegt „blij verrast” te zijn met de groeiende populariteit van het saneringskrediet, want het neemt doorgaans veel stress weg bij de schuldenaar.

Het saneringskrediet is een alternatief voor de traditionele schuldbemiddeling. De gemeente neemt daarbij de schuld over. De schuldeisers krijgen vervolgens van de gemeente een bedrag dat overeenkomt met wat de schuldenaar in drie jaar zou kunnen aflossen. Voor de schuldenaar blijft één schuldeiser over: de gemeente.

Het saneringskrediet wint al enkele jaren aan populariteit. In 2020 zag branchevereniging voor schuldhulp NVVK dat haar leden ongeveer evenveel saneringskredieten aanboden als bemiddelingsregelingen. Een jaar later was dat beduidend meer.