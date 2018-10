Moet verzekeraar ballonvaarder ton betalen voor dode papegaaien?

Een blauwgele ara. Niet de papegaai uit het verhaal. Ⓒ ANP

Amsterdam - Drie zeer zeldzame papegaaien overleden in het voorjaar van 2017 toen er een luchtballon over vloog. Van stress, beweert de Brabantse eigenaar. De eigenaar claimt meer dan een ton schade bij de ballonvaarder. Diens verzekeraar is het daar niet mee eens.