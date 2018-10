APG verhuist van dure Zuidas naar Sloterdijk

APG zit nu nog in de Symphony Tower aan de chique Zuidas. Daar vertrekt de pensioenuitvoerder in 2021. Door de verhuizing bespaart APG over de duur van het zeventienjarige huurcontract €87 miljoen, zo liet APG donderdag weten. De besparing is vooral te danken aan een lagere huurprijs en minder energiekosten.

De Amsterdamse activiteiten, met circa duizend werknemers, worden geconcentreerd in een gebouw aan de Basisweg 10 nabij het Amsterdamse station Sloterdijk. Het complex wordt vanaf januari volgend jaar verbouwd en zal volgens APG gaan voldoen aan alle moderne eisen op het gebied van duurzaamheid. Voor werknemers wordt het ook een aangenamere werkplek dan aan de Zuidas, verzekert APG.