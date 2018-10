Column: Mkb-toppers

Bedrijven zijn vaak de oorzaak van mondiale problemen. Maar steeds meer bedrijven manifesteren zich in hun doen en laten als de redders van de wereld. De noodzakelijke disruptieve innovatie komt bijna altijd uit het mkb. Daarmee zijn wij als Nederland wereldkampioen. Gisteren kwam in Apeldoorn een selectie van deze kampioenen bij elkaar voor de jaarlijkse MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel.

We zijn zo toe aan oplossingen en echte vernieuwing, maar het lijkt wel steeds moeilijker om innovatie ook echt te implementeren. Daarom is het mooi dat we de nummer 1, 2 en 3, Groasis, IBIS Power en Vandebron, weer even in de schijnwerpers kunnen zetten. Bill Gates zei enige tijd geleden dat we wonderen nodig hebben om de grote gevolgen van de klimaatcrisis een halt toe te roepen. Hij daagt in het artikel juist mkb’ers uit om meer dan ooit buiten de gebaande paden te gaan denken en iets nieuws te gaan doen. Het is tijd voor disruptieve verandering en niets is zo sterk als een idee waarvoor de tijd gekomen is.