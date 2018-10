Een lamp van de Willemsbrug

Post en haar vriend Leon Roozen halen restmateriaal op dat vrijkomt als belangrijke gebouwen of constructies in hun stad gerenoveerd of gesloopt worden: „We redden prachtige materialen van de afvalcontainer.”

Hobby

Het startte als een hobby. „Ik vind het zonde dat oude materialen zomaar weg worden gegooid”, vertelt Post. „Daarom begon ik interieurartikelen te maken van dit materiaal, zoals kaarsenhouders van oude kozijnen.”

Na enthousiaste reacties uit haar omgeving besloot zij op de markt te gaan staan met haar producten: „Vooral de producten met ‘een verhaal’ sloegen aan. Op de tijdelijke trap bij het Groothandelsgebouw ontstond het idee om iets te doen met oude materialen van iconen uit de stad.” Het hout van die trap werd het materiaal voor de eerste bankjes.

Domtoren

De ondernemers zijn op dit moment bezig met restmateriaal uit de voormalige penitentiaire inrichting Noordsingel: „Maar we richten onze blik ook buiten onze eigen stad. We zijn in gesprek over materiaal dat vrijkomt na de renovatie van het Binnenhof en ook de renovatie van de Utrechtse Domtoren heeft onze interesse.” Tevens staat er een nieuwe productlijn op de planning: „Bij het verwerken van restmateriaal tot nieuwe producten ontstaat ook weer restmateriaal. Daar willen we nieuwe, kleinere, producten van maken. Zo worden onze producten bereikbaar voor een breder publiek en kan iedereen een stukje stadsgeschiedenis in huis halen.”