Op hoge hakken zonder pijn

Bianca Blom wandelde een halve marathon op haar eigen merk pumps. Ⓒ David Cortes

De Goorn - Blijven innoveren is belangrijk voor ieder bedrijf of product. Makers van de pump lijken deze memo te hebben gemist. Bianca Blom sleutelde aan haar ontwerp tot de perfecte comfortabele hoge hak daar was. Haar merk Linja lanceert deze maand in New York.