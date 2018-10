Economisch vertrouwen eurozone omlaag

De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van 111,6 in augustus naar 110,9 deze maand. Economen hadden gemiddeld een stand van 111,2 voorspeld.

Volgens de commissie verslechterde het sentiment bij consumenten en de industrie, terwijl in de detailhandel en bouw het vertrouwen steeg. In de dienstensector was het vertrouwen vrijwel gelijk.

ING stelde in een reactie dat het economisch vertrouwen nu al negen maanden op rij aan het dalen is. Voor de industrie is vooral het onzekere wereldwijde economische klimaat reden van de daling.