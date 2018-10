KLM maakt afspraken voor grondpersoneel

,,De inhoud is hetzelfde als in juni, wel is er een en ander bijgekomen'', aldus de vakbondsman. Meest in het oog springende vernieuwing is volgens hem een nieuw functiewaarderingssysteem met loonschalen.

Het grondpersoneel van KLM krijgt er tot 1 juni 2019 in totaal 2,5 procent loon bij. Ook worden er meer mensen aangenomen om de werkdruk te verlichten en zijn er afspraken gemaakt over uitstroommogelijkheden voor oudere werknemers. De cao geldt voor voor circa 14.500 werknemers.