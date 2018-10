Zo krijgt trainen van je personeel weer zin

De werknemer komt enthousiast terug van een trainingsdag. Dat is mooi. Maar waar resultaat moet worden geboekt is verandering nodig. En lukt dat door eens in de zoveel tijd een training aan te bieden? “Het zal gerust helpen,” zegt Sven van Hulst, CEO bij Kenneth Smit een bureau dat gespecialiseerd is in verandermanagement en het geven van trainingen op maat. “Maar het grootste deel van wat iemand heeft geleerd zal na verloop van tijd wegzakken als het niet wordt bijgehouden. Want echt veranderen kost tijd en moeite. Daarnaast is het voor werkgevers vaak onduidelijk wat nu de ROI (Return On Investment) van een training van je personeel is.”

Performance driven

Hoe kun je er dan voor zorgen dat je werknemers op een efficiënte en meetbare manier aan hun ontwikkeling kunnen werken? “Wij doen dit door middel van performance driven learning”, vertelt Van Hulst. “Dit houdt in dat je op basis van KPI’s de juiste lesstof aanbiedt, die je voortdurend bijstelt op basis van de realisatie. Kan ingewikkeld klinken, maar dat is het helemaal niet. We betrekken gewoon de praktijk bij wat we aan het doen zijn. Onze app, die mede ontwikkeld is door de Universiteit van Utrecht en ‘Dialogue Trainer’, ondersteunt dit.”

Mobile leren

Door middel van deze app, waar werknemer, werkgever en trainer op kunnen inloggen, wordt continu een vinger aan de pols gehouden. Zo kan er goed worden bijgestuurd. Medewerkers krijgen elke dag tips & tricks en een helder overzicht van wat ze kunnen doen. In een oefenomgeving kan er gewerkt worden met onder andere rollenspellen. Werkgevers zien op deze manier precies welke resultaten er geboekt worden. Van Hulst: “Een training wordt zo heel persoonlijk en daardoor realiseer je een versnelling in het leerproces. Dit zorgt dan weer voor een rendementsverhoging. We werken mobile first, want je moet meegaan met de tijd. Maar we doen niet alles digitaal; mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen, dus gesprekstechnieken en omgang met klanten krijgen bij ons ook veel aandacht. Ook in het buitenland bieden we op deze manier trainingen aan, doordat we samenwerken met Develor, een internationaal trainingsbureau in het oosten van Europa.”

Simulatie

Alles wat je in de training hebt geleerd kun je dus dagelijks oefenen om zo aan je skills te blijven werken. Na de training val je dus niet in een gat en ebt de informatie niet langzaam weg. “We vergelijken het weleens met piloten”, zegt Van Hulst. “Die zitten voordat ze echt gaan vliegen urenlang in een simulator. Dat is wat wij ook doen. Een gedragsverandering is, doordat je er dagelijks aan werkt, op deze manier heel goed te realiseren. Dit is hoe je groei mogelijk maakt en zo krijgt trainen weer zin!”

Over Kenneth Smit

