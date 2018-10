Value8 bereikt oplossing bij beurshuls Sucraf

Sucraf was ooit betrokken bij een suikerrietplantage in de Democratische Republiek Congo. Maar de activiteiten werden in 2011 onteigend, waardoor Sucraf momenteel een lege beurshuls is met een negatief eigen vermogen.

Het stoorde Drupafina dat de koers van boven de 30 euro was teruggelopen tot 1 á 2 euro. De ontstane spanning tussen aandeelhouders vormde een belemmering bij de zoektocht naar nieuwe activiteiten om in de beurshuls onder te brengen. Dat onderzoek kan nu weer ter hand worden genomen, aldus Value8.