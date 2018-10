Column: Obligatiebelegger moet oppassen met olie

Want voor deze groep beleggers is het beoordelen van risico’s van cruciaal belang. Deze belegger in vastrentende waarden weegt continue het risico af in verhouding met het rendement en geeft het verlagen van de volatiliteit voorrang, nog voor de opbrengst.

Zo’n opmerkelijk voorbeeld van wat er kan gebeuren was de afgelopen jaren te zien in de energiesector.

Van 2010 tot eind 2014 was het relatief rustig op de markt voor energieobligaties, mede omdat de olieprijs schommelde tussen een comfortabele $75 tot $100 per vat. Maar eind 2014 was het gedaan met die rust: de markt was verzadigd en toenemende zorg over de Chinese economie duwde de olieprijs in een vrije val om uiteindelijk in 2016 op een dieptepunt van $26 per vat tot stilstand te komen.

Het instorten van de oliemarkt bedreigde de cashflows van energiebedrijven en in het verlengde daarvan hun vermogen om uitstaande leningen terug te betalen. Sommige energiebedrijven gingen zelfs failliet. Die bedrijven die overeind bleven, kregen te maken met aanzienlijk verbrede credit spreads. Obligatiebeleggers leden verliezen, afhankelijk van de risico’s die ze liepen.

Niet elk bedrijf geraakt

Niet alle sectoren binnen de energiesector werden even hard geraakt. Bij exploratie- en productiebedrijven (E&P) wordt de productprijs bepaald door de markt waardoor hun kasstroom gevoelig is voor schommelingen in de olieprijzen. Dit resulteert in relatief hoge risicokredieten in vergelijking met andere obligaties die dezelfde rating hebben (zie grafiek 1).

De obligaties van raffinagebedrijven deden het aanzienlijk beter. Dit komt omdat de invloed van de olieprijs veel minder groot is. Raffinaderijen zitten in een ander stadium in het productieproces en hebben een verschillend bedrijfsprofiel met veel minder volatiliteit in hun kasstroom.

Toen de olieprijzen uiteindelijk weer stegen kon de E&P-sector sector herstellen en zich tegelijkertijd optrekken aan de raffinaderijen. Dit had heel anders kunnen lopen als de olieprijzen zich niet hadden hersteld.

Een defensieve obligatiebelegger moet kritisch blijven kijken naar de energiesector: goed kijken naar de risico’s en naar specifieke obligaties in de verschillende sectoren. Dit is vooral nodig in deze sector omdat de invloed van de olieprijs groot is terwijl deze moeilijk te voorspellen is. Dit komt uiteraard omdat de olieprijzen sterk reageren op geopolitieke gebeurtenissen, economische ontwrichtingen of een toename (of afname) van het aanbod.

Rob Almeida, portfolio manager en Global Investment Strategist MFS