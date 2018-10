Amsterdam in internationale top-5 huizenbubbels

Volgens de bank betekent dit dat er een groot risico is dat de huizenmarkt weer inzakt. In Hongkong, München, Toronto en Vancouver is de huizenbubbel nog groter dan in de Nederlandse hoofdstad. Londen staat op plek zes, na Amsterdam.

De huizenprijzen in Amsterdam zijn explosief gestegen, met 60% in de afgelopen vijf jaar. Een woning wordt daardoor steeds minder betaalbaar, vooral voor starters. Lonen zijn volgens UBS ook wel gestegen in Amsterdam, maar niet zo sterk als de huizenprijzen. Daarnaast wordt het door strengere hypotheekregels steeds moeilijker om geld te lenen.

Hongkong

De huizenmarkt in de Chinese stad Hongkong is al helemaal een drama. De gemiddelde prijs van een woning is verdubbeld sinds 2008 en steeg alleen dit jaar al meer dan 10%. Huren stegen sinds 2008 ook met 15%. De reële inkomens zijn in die periode echter gelijk gebleven. Zelfs hoogopgeleide werknemers in Hongkong kunnen zich hier geen woning meer veroorloven.

Ook in München verdubbelden huizenprijzen de afgelopen tien jaar. Ondanks dat UBS waarschuwt voor huizenbubbels, is de situatie niet vergelijkbaar met die voor de financiële crisis. Toen zorgden dalende huizenprijzen voor grote financiële problemen.