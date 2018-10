Column: Economische storm in Turkije lijkt nog niet uitgeraasd

Wie wind zaait, zal storm oogsten zo luidt het Nederlandse gezegde. De Turken hebben een gelijksoortige uitspraak: ‘Ne ekersen onu biçersin’ ofwel je oogst wat je hebt gezaaid. De couppoging in Turkije van 2016 luidde een verslechtering in van de (diplomatieke)verhoudingen met het Westen.

Turkije zette enkele Westerse journalisten, mensenrechtenactivisten en een Amerikaanse pastoor vast wegens o.a. vermeende betrokkenheid bij de coup. Ook maakte Erdogan Duitsers uit voor nazi’s, nadat Duitsland twee Turkse ministers weigerden om campagne te voeren voor het Turkse referendum. In Nederland hebben we onze eigen ervaringen gehad na het weigeren van een Turkse minister vanwege het Turkse referendum.

Zoals de wind waait, waait zijn jasje?

En toen ging de lira onderuit en ‘trakteerde’ Trump Turkije (op het moment dat Erdogan een toespraak hield) op hoge tarieven op staal en aluminium. Langzaam leek bij Erdogan het inzicht te dagen van de gezegden waar ik deze column mee begon. Maar de trotse Erdogan kon natuurlijk niet direct overstag gaan en de Amerikaanse pastoor vrij laten; dit zou immers tot groot gezichtsverlies leiden in eigen land. Toch lijkt hij binnenkort overstag te gaan, ook al ligt dit besluit volgens Erdogan volledig bij de ‘onafhankelijke’ rechtbank. Maar nog belangrijker zijn natuurlijk de relaties dichter bij huis.

Binnen de EU is natuurlijk Duitsland van het grootste belang voor Erdogan. Met dit land, lijkt Erdogan zich te realiseren, is het beter om goede relaties te hebben. Voor de gelegenheid werden een Duitse journalist en de Duitse mensenrechtenactivist Steudtner vrijgelaten. Gister startte dan het bezoek van Erdogan aan Duitsland en hij werd ondanks de matige diplomatieke verhoudingen, met alle egards ontvangen door Merkel. Overigens wordt het bezoek deels ontsierd door het feit dat een aantal prominente Duitse politici niet aanwezig zullen zijn bij het formele diner dat vanavond plaatsvindt. Zou Erdogan dan begrepen hebben dat men meer vliegen vangt met honing dan met azijn? Wellicht op diplomatiek vlak maar op het gebied van handel lijkt dit niet het geval.

Van de regen in de drup?

Turkse bedrijven mogen over een maand namelijk alleen nog maar handeldrijven met het buitenland in Turkse lira, dit in een poging de lira te ondersteunen. Turkse bedrijven realiseren zich echter dat dit tot grote chaos en economische schade zal leiden. Zo zullen Turkse ondernemingen hogere prijzen in Turkse lira moeten rekenen om zich in te dekken tegen een mogelijke verdere depreciatie van de lira aldus onder andere Tusiad, de grootste bedrijfsvereniging van Turkije.

Deze verhoging zal alleen maar verder bijdragen aan een nog hogere inflatie in het land. Turkse bedrijven lopen ook het risico dat buitenlandse bedrijven zullen uitwijken naar andere markten. Hoewel het overgrote deel van de schade vooral voor rekening van Turkije zal komen, zijn er ook risico’s voor buitenlandse bedrijven. Het zal namelijk ook de kosten voor buitenlandse en dus ook Nederlandse bedrijven doen laten stijgen. Het indekken van valutarisico is immers een stuk kostbaarder voor volatiele valuta’s uit opkomende markten.

Dit zijn slechts enkele van de mogelijk grote negatieve gevolgen waar invoering van bovenstaande maatregel toe zal leiden. De Nederlandse ondernemer die in Turkije zaken doet is in elk geval gewaarschuwd en om dan ook maar met een gezegde te eindigen; hopelijk gaat het u ondanks alles voor de wind!

Teeuwe Mevissen is macro-econoom van Rabobank.