Lavide verkoopt Gastvrij Nederland

Velizo is actief in de regio Den Haag en bedient 171 kinderen bij 45 gastouders, welke een jaaromzet van 970.000 euro genereren. Met de overname is maximaal 46.764 euro gemoeid. Van dat bedrag wordt 10.000 euro over een jaar uitgekeerd, mits Velizo nog minimaal even groot is als bij de overname.

Lavide houdt op 12 november een buitengewone aandeelhoudersvergadering om investeerders bij te praten over de voorgenomen verkoop van Gastvrij Nederland. Vooruitlopend op die bijeenkomst worden alvast verkoopgesprekken opgestart.