Analyse: Automakers slachtoffer in tarievenoorlog Trump

De progressie die Daimler met elektrische auto’s maakt, kan niet voorkomen dat de winst dit jaar tegenvalt. Ⓒ Bloomberg

Het spel van president Donald Trump om de Amerikaanse arbeidsmarkt te beschermen tegen prijsdumping is op de wagen. De prijzen voor goederen en grondstoffen die Amerikaanse bedrijven uit het buitenland halen, gaan door de invoering van de handelstarieven pijlsnel omhoog. Trump kan als vaandeldrager in deze handelsoorlog zijn werknemers op het juiste pad willen leiden, maar voorlopig is het meest concrete resultaat van zijn strijdplan een murw gebeukte auto-industrie.