Apple blinkt uit op groen Wall Street

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent hoger op 26.517 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2923 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,9 procent aan op 8064 punten.

Er kwamen gegevens binnen over de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de groothandelsvoorraden en de orders voor duurzame goederen. Daarnaast werd er een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal verwerkt. Daaruit bleek dat 's werelds grootste economie met 4,2 procent is gegroeid op jaarbasis. Bij een eerdere schatting werd al uitgegaan van dezelfde vooruitgang.

Rente verhogen

De Federal Reserve (Fed) schroefde zoals een dag eerder zoals verwacht de rente op van 2 tot 2,25 procent. Het was de derde renteverhoging dit jaar. De Fed zal de rente in 2018 waarschijnlijk nog een keer verhogen, zo is de prognose. In 2019 zullen er naar verwachting nog drie rentestappen volgen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.

Apple steeg 2,5 procent. Een analist van JPMorgan ging het aandeel volgen met een koopadvies en gaf aan nog voldoende rek in de waarde van het technologiebedrijf te zien.

Last van crisis

De cijfers van interieurwinkelketen Bed, Bath & Beyond vielen slecht bij beleggers; het aandeel verloor dik een vijfde van zijn waarde. De winst en de marges staan onder druk en een ommekeer lijkt er niet op korte termijn in te zitten. Levensmiddelenconcern Conagra Brands noteerde 6,8 procent lager na tegenvallende kwartaalresultaten.

Sigarettenfabrikant Philip Morris steeg ondanks een verlaging van de winstverwachting 1,6 procent. De producent van onder meer Marlboro-sigaretten heeft last van de economische crisis in Argentinië. Beleggers leken echter positief over de plannen voor alternatieve rookproducten.

Olie duurder

Verder werd bekend dat drankenproducent Keurig Dr. Pepper bronwaterbedrijf Core Nutrition overneemt voor 525 miljoen dollar. Keurig Dr. Pepper zakte 0,9 procent.

De euro was 1,1667 dollar waard, tegen 1,1666 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 71,92 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder en kostte 81,47 dollar per vat.