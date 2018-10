Oranjewoud ziet winst licht dalen

Gouda - Oranjewoud heeft in de eerste helft van het jaar de winst zien dalen op een min of meer stabiele omzet. Het beursgenoteerde moederbedrijf van de ingenieursbureaus Strukton en Antea doet geen voorspellingen voor de rest van het jaar, maar zegt wel in algemene zin dat de tweede helft van het jaar over het algemeen beter is dan de eerste helft.