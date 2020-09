File-heimwee: ’Forensen vervult belangrijke functie’

De file heeft óók een functie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Amsterdam - Het was voor velen niet het favoriete moment van de dag: ’s ochtends in een volgepakte trein of aansluiten in de dagelijkse file. Maar nu menig kantoorklerk hooguit de reis van slaap- naar werkkamer maakt, missen we toch iets. Microsoft introduceert daarom een nieuwe forens-functie in Teams.