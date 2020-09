Heimwee naar de file? Straks kun je ook digi-forensen

De reis van en naar de werkplek fungeert voor velen namelijk ook als een natuurlijk begin en eind van de werkdag. Een moment om na te denken over wat we moeten doen, hebben gedaan of om even mentaal uit te rusten, zo tussen de drukte van werk en thuis in.

Virtueel forensen

Vanaf volgend jaar komt Microsoft daarom met een ’forens-functie’ voor het programma Teams, dat door veel bedrijven wordt gebruikt voor werken op afstand.

Microsoft ziet dat de helft van het chatverkeer op Teams tussen vijf uur ’s middags en middernacht plaatsvindt. Dat geeft aan dat mensen het lastig vinden om hun thuiswerkdag af te sluiten.

Lijstjes

’s Ochtends krijgen de virtuele forensen de mogelijkheid een to-do-lijstje op te stellen. Ook wordt ze gevraagd stil te staan bij hun gevoel. Desgewenst kunnen ze verplichte pauzes inplannen.

’s Avonds kunnen ze de lijst afvinken, of taken doorschuiven. Ook wordt ze gevraagd stil te staan bij hoe ze zich tijdens de werkdag voelden. Daarna volgt een meditatie van tien minuten van de app Headspace. Mogelijk komen er in de toekomst boeken, podcasts of interactie met andere ’reizende’ werknemers bij in de functie.