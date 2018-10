Witte rook in Italië over begroting

Matteo Salvini, partijleider van het extreemrechtse Lega, en partijleider Luigi Di Maio van de protestpartij Vijfsterrenbeweging stuurden aan op een begrotingstekort van 2,4-2,6%. Dit om hun beloftes aan de kiezers na te kunnen komen, waaronder een vlaktaks en een basisinkomen.

,,Er is met de volledige regering een akkoord bereikt over een begrotingstekort van 2,4%”, zeiden Salvini en Di Maio in een gezamenlijke verklaring.

Hoewel het tekort volgend jaar onder de EU-norm van 3% blijft, drong de Europese Commissie aan op een veel lager percentage. En dan vooral om de torenhoge schuld terug te brengen. Nu bedraagt die 130% van het bruto binnenlands product en dat moet naar 60%.

De eerste reactie vanuit de Europese was negatief. Volgens een EU-diplomaat had Rome eerder aangegeven te streven naar een begrotingstekort van 1,9%.

Toch is het onwaarschijnlijk dat de Europese Commissie de nieuwe begroting zal afwijzen. Medio oktober zal Brussel zich buigen over de voorlopige plannen en eind november velt de Europese Commissie een oordeel over de definitieve plannen.

Interessanter is hoe de financiële markten gaan reageren. Dit jaar zijn de obligatierentes in Italië fors gestegen, maar de afgelopen weken vond weer enige terugval plaats tot 2,88% voor wie het 10-jarig staatspapier wilde kopen.