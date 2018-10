Bestuur Tesla steunt Musk na aanklacht SEC

Volgens CNBC zou er door Musk onderhandeld zijn met de SEC over een schikking, waarvoor hij geen schuld zou hoeven bekennen, maar wel afstand moest nemen van Tesla. Ook zouden er twee onafhankelijke directieleden moeten worden aangesteld bij Tesla. Musk trok zich echter op het laatste moment terug uit die gesprekken.

Eerder noemde Musk de aanklacht zelf al onterecht. ,,Ik ben enorm teleurgesteld. Ik heb altijd gedaan wat het beste is voor de waarheid, transparantie en voor de investeerders", liet Musk weten in een e-mail aan persbureau Bloomberg.

Roekeloos

De SEC valt onder meer over de manier waarop Musk een plan lanceerde om Tesla te privatiseren. Musk twitterde dat hij het bedrijf bij een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen. Vooral een berichtje dat de financiering daarvoor al rond zou zijn zorgde voor ophef, en bleek later ook voorbarig te zijn. Het privatiseringsplan is inmiddels ingetrokken.

De tweets zorgden ervoor dat de aandelen van Tesla meer waard werden, al waren er direct vragen over de wijze waarop het nieuws werd gedeeld en over de geringe onderbouwing. Toen er een toelichting kwam bleek die te rammelen, waarop de waarde van de aandelen flink daalde.

De beurswaakhond vindt dat Musk ten onrechte stelde dat hij Tesla van de beurs kon halen en noemt zijn uitspraken ,,roekeloos" en ,,onwaar". In een persconferentie werd ook het ,,grillige" gedrag van Musk benadrukt, Zo stak hij tirades af tegen beleggers die gokken op een ondergang van Tesla en verwees hij volgens de SEC met de prijs van 420 dollar per aandeel naar het roken van wiet - 420 is in de VS een populaire verwijzing naar cannabis - om indruk te maken op zijn vriendin.