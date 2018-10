'Van Lanschot Kempen in maag met eigen fonds'

Volgens het FD was er op 15 mei dit jaar een inval van fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) bij bankdochter Kempen & Co in een strafonderzoek naar fraude door een vastgoedhandelaar die gebruik maakt van de erfpachtconstructies van de bank. Kempen of zijn bankiers zijn zelf geen verdachten in deze zaak, aldus de krant.

Volgens het OM zijn op dit moment alleen de vastgoedhandelaar en zijn ondernemingen verdacht. Wel dreigt er een civiele zaak. Een schuldeiser van de handelaar stelde afgelopen maand bestuurders en commissarissen van Van Lanschot Kempen aansprakelijk, omdat de bank malafide erfpachtconstructies van de handelaar mogelijk zou hebben gemaakt.