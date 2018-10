Italiaanse tegenwind op de beurs

De AEX sloot 0,8% lager gesloten op 549,6 punten, na aan het begin van de middag tot 546,5 punten te zijn teruggevallen. De AMX klom 0,1% naar 786,8 punten.

Elders in Europa waren de verliezen veelal groter. De Duitse DAX sloot 1,3% lager en de Italiaanse FTSE MIB daalde 3,5%.

Het Italiaanse begrotingsakkoord drukte de stemming. Dat stijgt volgens de plannen van de coalitie naar 2,4%, terwijl de Europese Unie om een afname had gevraagd vanwege de hoge staatsschuld van €2300 miljard.

Macro-econoom Léon Cornelissen van Robeco maakt zich geen grote zorgen over de situatie in Italië. „Het tekort is hoger dan de verwachte 2% en de markt vreest voor een herhaling van het Griekse drama. Je ziet dit terug in een toename van het renteverschil met Duitsland met 25 basispunten. Omdat de leider van Lega hier erg op let, zal hij mogelijk schuiven richting de eisen van de Europese Commissie. Het had overigens veel erger gekund. Het tekort is ruim onder de 3% gebleven en de minister van Financiën blijft aan.”

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen sluit zich hierbij aan. „Er komt een botsing met de Europese Commissie, maar uiteindelijk komt er een oplossing. De populistische partijen zien de rente stijgen en zullen misschien ook wel wat gaan inbinden.”

Over de Brexit is Versteeg minder hoopvol. „We stevenen af op een harde Brexit. Europa kan niet toestaan dat het VK de mooiste krenten uit de pap haalt. Of er nu wel of geen deal komt, het parlement mag erover stemmen. En het is nog maar de vraag hoe dat uitpakt. Nieuwe verkiezingen zijn mogelijk en Labour zou de Brexit wel eens kunnen afblazen.”

Ondanks deze politieke onzekerheden is de analist redelijk positief gestemd over aandelen. „Economisch gaat het vooral in de VS erg goed. Het beleid van de Fed is dan weliswaar niet meer accommoderend, maar van een verkrapping kan nog niet gesproken worden. Voorts blijven de wereldwijde gevolgen van de handelsoorlog vooralsnog beperkt.”

Aalberts winnaar

Bij de hoofdfondsen belandde ING met een min van 3,8% onderaan, door de vrees dat de bank geraakt zal worden door de schuldenproblematiek in Italië. ASR en Aegon zakten 2% respectievelijk 1,8%. Cornelissen schrijft dit toe aan de verliezen die de verzekeraars lijden op hun beleggingen in Italiaanse obligaties.

KPN ging 2,9% omlaag, doordat het telecombedrijf zijn netwerk moet openstellen voor andere aanbieders.

Biotechnologiebedrijf Galapagos eindigde met een winst van 1,8% bovenaan.

Aalberts Industries won 1,1%, na een lichte koersdoelverhoging bij een ongewijzigd koopadvies van ING (’uitstekend koopmoment’). De bank noemt het bedrijf ’sterker dan ooit’.

Shell sloot 0,2% hoger, geholpen door een verdere prijsstijging van Brentolie tot boven $82.

Bij de middelgrote fondsen eindigde Air France KLM met een winst van 3,3% bovenaan. Frankrijk heeft de nieuwe topman Ben Smith tijdens een bezoek duidelijk gemaakt zijn staatsbelang in Air France nooit te verkopen.

ASMI klom 2,7%, op geruchten dat zijn Aziatische onderdeel in de belangstelling van een koper is gekomen.

Betalingsverwerker Adyen dikte met nog eens 2,7% aan, nadat concurrenten als Stripe investeringen ophaalden.

Maaltijdbezorger Takeaway verloor 4,1%. Er gaan al enige tijd geruchten dat Amazon of Uber concurrent Deliveroo willen kopen.

Smallcap Fagron sloot 0,1% lager, ondanks een koersdoelverhoging door ING. De nieuwe analist rekent op een dubbelcijferige groei van het bedrijfsresultaat bij de toeleverancier aan apothekers.

