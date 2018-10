’ABN heeft al digitale bank’

Eigenlijk had Bornfeld ABN Amro afgewezen. Zo’n 2,5 uur nadat de Deen had laten weten toch langer bij Nordea te blijven, ging de deurbel in Kopenhagen.

Ceo Kees van Dijkhuizen stond pardoes voor de deur. „Hij was direct op het vliegtuig gestapt”, blikt Bornfeld terug. „Kees zei: ‘Wij moeten nog eens goed praten’. Zijn verhaal was zó overtuigend, dat ik de volgende dag mijn ontslag bij Nordea indiende.”

Bornfeld (1976) werkte voor IBM en Danske Bank, voor hij als hoofd Digital Banking bij Nordea opzien baarde met de bouw van een volledig nieuw technisch banksysteem. Dit kunstje gaat de technische magiër alleen niét herhalen, zo maakte ABN Amro eerder dit jaar bekend. Het is niet nodig, concludeerde Bornfeld na een ‘blik onder de motorkap’.

„Bij ABN staan alle producten op aparte systemen. Die kun je beter in stappen vervangen, bijvoorbeeld door acht of negen leensystemen samen te voegen tot één of twee. Met de snelheid waarmee de technologie zich tegenwoordig ontwikkelt, is dit minder risicovol en goedkoper. De kunst is om het nieuwe bankieren uit te vinden en niet het oude bankieren opnieuw op te bouwen met nieuwe instrumenten. De uitdaging is om te definiëren welke bank je wilt zijn en welke systemen daar bij horen. Hiervoor moet je verder kijken dan het traditionele bankieren.”

Hoe bedoelt u dat?

„Sinds bankieren zo’n 300 jaar geleden is bedacht is er weinig nieuws geïntroduceerd, behalve de producten die ons tijdens de crisis veel problemen bezorgden. Die kant moeten we dus maar niet op. Wij werken nu steeds vaker samen, met andere banken, fintechs en bedrijven. Of het nu Ikea is om meubels te financieren, of Funda voor de aankoop van een huis. Wij moeten daarbij vanuit klantperspectief naar zaken kijken, niet vanuit ons eigen perspectief. Welk proces doorloopt bijvoorbeeld iemand die ondernemer wil worden? En hoe kunnen wij in die reis iets betekenen? Wij kunnen naast de normale bankzaken hulp bieden met bijvoorbeeld juridisch advies, recruitment, het bedrijfsplan, netwerken of andere investeerders. Je moet jezelf blijven heruitvinden, samen met partners.”

Anders groeit ABN Amro niet door?

„Groter worden is geen doel op zich. Het is belangrijk om een sterke en winstgevende bank te zijn, om te investeren in vernieuwing. Dat vertaal je natuurlijk in enige groei, maar dan spreek in organische groei jaar op jaar. Banken die te snel willen groeien, eindigen vaak in markten die niet stabiel zijn, of nemen binnenwegen die ze later in problemen brengen. Onze dochter Moneyou is redelijk succesvol in Duitsland. Die kan in potentie een groeionderdeel zijn in Noordwest-Europa.”

Waarom leed ABN Amro dit jaar meer dan andere banken onder cyberaanvallen?

„Op mijn eerste dag was er een aanval. Er gaat nog altijd geen week voorbij waarin wij vijf of zes cyberaanvallen zien, maar onze verdediging is veel sterker nu. Ook waren er problemen door te veel betalingsverkeer. Betaalsystemen van banken zijn ontwikkeld in een tijd waarin je naar de bank moest om geld te storten of op te nemen. Bij ons was dit systeem gericht op zeven transacties per klant per dag, want niemand ging zeven keer per dag naar de bank. Ons systeem rekende niet op een recordaantal Tikkie-betalingen tijdens de kerst. Wij hebben hierna veel geïnvesteerd in monitoring. Gemiddeld kost het nu 7 minuten om een uitval op te lossen, in plaats van twee, drie uur.”

Waarom heeft ABN Amro meerdere apps, in plaats van gewoon één die alles kan?

„Eén app met zo veel functionaliteiten wordt te complex voor gebruikers. Het wordt een samenspel van vijf, zes apps rond verschillende toepassingen zoals betalen, een huishoudboekje, een financieel overzicht en budgetteren om te sparen, plus niches zoals Tikkie en ideeën als cryptomunten. In nauwe samenwerking met DNB en AFM kijken we of dat laatste mogelijk is. Het is interessant voor sommige klanten, maar niet voor alle.”

Nog even terug naar dat nieuwe banksysteem. Dat heeft u met Moneyou toch eigenlijk al in huis?

„Je bent iets op het spoor. Een nieuwe internetbank zoals Moneyou kan op zichzelf groot en heel winstgevend worden, maar de ervaring leert dat het lastig is om veel klanten te krijgen. Een traditionele bank kan een nieuw systeem met nieuwe producten bouwen, testen en vervolgens bestaande klanten naar toe migreren. Daar kijken wij zeker naar.”

U wilt ABN-rekeninghouders naar de app van Moneyou laten overstappen?

„Ja. Ik weet niet of alle huidige ABN Amro-klanten staan te springen als wij ze morgen allemaal Moneyou-klanten maken. Wij zullen zeker iets moeten aanpassen. Veel banken kijken naar zo’n optie: het bouwen van een nieuwe bank buiten de traditionele bank en vaak met nieuwe partijen, testen en dan bestaande klanten naar dit systeem migreren.”