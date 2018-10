'Eerste interessante stap Beter Bed'

De marktvorsers kijken uit naar de strategische details die dan op tafel komen. De kenners merken op dat Beter Bed bij de halfjaarcijfers al sprak over een mogelijke verkoop van de activiteiten in Spanje, waar het een te kleine speler is. KBC hanteert een hold-advies op Beter Bed, met een koersdoel van 7 euro.

Beter Bed gaf geen verkoopsom, maar analisten van ING denken dat deze niet hoog zal zijn gezien de te verwachten verliezen bij de tak. El Gigante leverde een bijdrage van zo'n 2 procent aan de omzet van Beter Bed. ING hanteert een sell-advies op Beter Bed met een koersdoel van 4,50 euro.

Het aandeel Beter Bed stond vrijdag omstreeks 09.25 uur 0,5 procent hoger op 4,63 euro.