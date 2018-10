Ziggo moet concurrent toelaten op netwerk

Dat heeft de waakhond voor de consumentenmarkt vrijdag bepaald, zo blijkt uit een mededeling. De twee aanbieders zijn gezamenlijk erg dominant in de markt aldus de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Deze regulering gaat in per 1 oktober 2018.

Henk Don, bestuurslid ACM: „We zien dat deze twee partijen gezamenlijk dominant zijn op de markt. Daarmee zouden ze die positie kunnen gebruiken om in stilzwijgende afstemming bijvoorbeeld prijzen voor consumenten te verhogen of voorwaarden in hun voordeel aan te passen.”

Als KPN en VodafoneZiggo hun vast net, tegen betaling, openstellenentie kunnen aanbieders zonder eigen netwerk toch hun diensten aanbieden aan consumenten en bedrijven, aldus de waakhond. Don: „Zo blijft er voldoende concurrentie op de retailmarkten met meer keuze en goede tarieven.”