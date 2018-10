Duitse werkloosheid verder gedaald

In augustus stond de werkloosheid in de grootste economie van Europa op 5,2 procent. Het aantal werklozen in Duitsland zakte afgelopen maand met 23.000 naar 2,3 miljoen. Economen hadden in doorsnee een afname met 9000 verwacht. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

