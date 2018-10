Petrobras bereikt grote schikking

In de smeergeldaffaire met de naam Lava Jato (autowasserij) gebruikten bestuurders van Petrobras steekpenningen voor het omkopen van onder meer toppolitici en politieke partijen. Vervolgens werd met de boekhouding van Petrobras gerommeld om deze omkooppraktijken te verbergen voor autoriteiten en investeerders. Het was de grootste omkoopzaak ooit in Brazilië.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik