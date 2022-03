Premium Het beste van De Telegraaf

’Alleen expats komen nog aan huis in Randstad’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Woonprotest in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Alleen expats kunnen nog aan een woning in de Randstad komen. Alleen deze groep is nog in staat om de dure huren en koopwoningen in deze regio te betalen, zo blijkt uit het jaarlijkse woononderzoek van brancheclub WoningbouwersNL. Ondanks alle bouwbeloftes van overheden, verwacht WoningbouwersNL juist dat de nieuwbouw nog terug zal zakken.