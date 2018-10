Column: Bungelen rond de nul

Tijdens een bezoek kreeg ik een portefeuille van een collega fondsbeheerder onder ogen. Zijn totale rendement lag dit jaar rond break-even. Het daderprofiel kwam mij bekend voor: lage coupons in bedrijfsleningen aan de vastrentende kant, ETF’s en indexfondsen aan de aandelenkant.

Voetbaltoto

Net als met de voetbaltoto komt het bij beleggen erop aan om de kruisjes op de juiste plaats te zetten. En dit jaar was het, meer dan andere jaren, zaak om de verkeerde gebieden te mijden. Want diverse landen hebben wat schrammen opgelopen. In Europa staat de Duitse DAX 4% in de min, Ierland en België staan 6,5% onder water en de Britse FTSE is 1,9% lager.

Dat valt nog mee als we naar de beurzen in Azië kijken. De Hang Seng index in Hong Kong verliest 7,5%, Singapore 4,4%, Indonesië 6,3% en Korea 5%. Negatieve koploper is de Chinese Shenzhen index die de eerste negen maanden maar liefst 24% van zijn waarde heeft moeten prijsgeven. Alle rendementen zijn in lokale valuta.

Daartegenover doen ‘wij’ het zo slecht nog niet met een AEX die dit jaar 1,5% in de plus staat. En beleggers die hun kaarten op de VS hebben ingezet, gaan er met de buit vandoor. Dow Jones Industrials 6,9% in de plus, S&P500 9% hoger en de Nasdaq gaat daar ruim overheen met een plus van 16,5%.

Ook in Azië zijn er gelukkig positieve uitschieters met in India en Japan rendementen van respectievelijk plus 6,8% en 6%.

Weinig opties

De bittere waarheid is dat er niet veel opties zijn. Nog afgezien van het feit dat niet elk individu geschikt is om te gaan beleggen. Iemand die er ’s nachts wakker van ligt dat zijn vermogen tien procent in waarde kan dalen, die is niet geschikt om in obligaties of aandelen te beleggen.

Zo iemand zal genoegen moeten nemen met een nulrendement op zijn vermogen met de vermogensbelasting als het onvermijdelijke zout in de wonde.

Met onze rentevisie hebben we geen goed nieuws voor obligatiebeleggers. Beleggers in vastrentende waarden zullen het de komende jaren moeten doen met schrale rendementen, tenzij de wereld in brand vliegt en gierende inflatie met een forse rentestijging ons scenario in de war schopt. In dat geval stellen we onze visie bij.

Exotische producten-op-maat met realistische opbrengsten van zeven tot twaalf procenten bezorgen ons dollartekens in de ogen, maar die laten we na bestudering van het prospectus toch maar links liggen.

Asset allocatie

Dan aandelen. Hier kun je onderscheid maken tussen een zelf samengestelde portefeuille of de keuze voor een of meerdere indices. Wij zijn geen indexbeleggers en zullen dat ook nooit worden, maar een mens mag van mening verschillen. Aanhangers van een zo breed mogelijk gespreide portefeuille kunnen tegenwoordig terecht bij een groot aantal gespecialiseerde ondernemingen die maar al te graag bereid zijn om uw geld in ontvangst te nemen.

Kijk hier of de mensen aan het roer over het talent beschikken om de goede keuzes te maken.

Dat is niet zomaar. Indexbeleggers steunen op de vuistregel dat tachtig procent van het rendement behaald wordt door de zogenaamde asset allocatie, ofwel het maken van de juiste verdeling tussen de verschillende beleggingscategorieën: obligaties, aandelen, vastgoed, alternatieve beleggingen en cash/spaargeld. Alleen tonen de verschillen op de internationale beurzen van dit jaar wel aan dat een of twee miskleunen op dit vlak ertoe kunnen leiden dat het beloofde rendement door de shredder kan.

Waardebeleggers

Gelukkig mag het ook anders. Niet door hele pakketten aandelen tegelijk te kopen of voor een index te kiezen. Ook niet door seizoenspatronen als het januari-effect te onderzoeken, te gokken op een eindejaarsrally, of dat je aandelen moet kopen op een maandag of juist niet op een vrijdag.

Maar wel door je te concentreren op waar het bij beleggen allemaal om draait: het zoeken naar verschillen tussen de waarde van een onderneming en de prijs van kleine delen van die onderneming op de beurs. Door de selectie van een beperkt aantal excellente bedrijven. Die zijn komen bovendrijven omdat ze door de filters van het OK-Score model heen zijn gekomen.

In vrijwel alle gevallen zijn dat saaie ondernemingen, maar wel allemaal met een goede staat van dienst en voldoende vet op de botten, bedrijven die tegen een stootje kunnen en daarom ook in slechte tijden overleven. De aandelen van die bedrijven zorgen ervoor dat we nu al jaren het beoogde rendement halen.

Al met al raken we er steeds meer van overtuigd dat er tientallen manieren zijn om te beleggen, en een paar die werken.

Ron Boer is directeur bij Het Effectenhuis Commissionairs B.V., beheerder van drie beleggingsfondsen: het OK Wereld Fonds (aandelen wereldwijd), het OK Magnificent Twenty (Amerikaanse aandelen) en het Wereld Rente Dividend Fonds (vastrentende waarden).