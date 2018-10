Column: Alert op beleggingskansen inspelen

Drie principes

Toegegeven, het is een dubbelzinnige boodschap die beleggers krijgen voorgeschoteld en de vraag dringt zich dan ook op wat zij hiermee kunnen. Daar is helaas geen makkelijk antwoord op te geven. De komende maanden moeten beleggers enerzijds hun portefeuilles beschermen, aan de andere kant moeten ze ook kansen benutten. Toch zie ik drie principes die cruciaal zullen zijn voor de laatste maanden van 2018.

Allereerst hebben de wereldwijde markten de afgelopen jaren een aaneenschakeling van belangrijke risico’s structureel genegeerd. De zorgen over de toekomstige groei hebben ze onder de mat geveegd. Daarom is het heel waarschijnlijk dat we de komende maanden aanzienlijke periodes van volatiliteit gaan zien. Markten kunnen makkelijk overdreven reageren op krantenkoppen.

Ten tweede kunnen deze periodes van volatiliteit aantrekkelijke beleggingskansen met zich meebrengen. Het is wel belangrijk om de risico’s die met deze kansen gepaard kunnen gaan zorgvuldig in acht te nemen.

Als laatste en misschien wel het belangrijkste principe, moeten portefeuillebeheerders flexibel zijn om waarde te creëren. Daarbij hebben ze ook een brede investeringstoolkit nodig om risico’s te beheren en kansen te benutten.

Robuust

Bij het eerste principe ligt het voor de hand waar de potentiële aanjagers van volatiliteit zullen opduiken. Wereldwijd mogen de fundamentele factoren dan wel robuust blijven en mag de groei van de winst per aandeel in veel aandelenregio’s er gezond uitzien, toch verzwakt de macro-economische omgeving.

Het Fidelity Leading Indicator-model wijst bijvoorbeeld op een onmiskenbare groeivertraging. Deze verslechterende omstandigheden kunnen leiden tot het dumpen van effecten wanneer markten opschrikken van krantenkoppen over handelsoorlogen, prognoses van de centrale banken, ontwikkelingen rondom Brexit of stijgende olieprijzen – om er maar een paar te noemen.

Flexibiliteit

Bij dergelijke koopkansen is het uitermate belangrijk om op zo’n manier te beleggen dat de kans op winst groter is dan de kans op verlies. Ons team kijkt naar kansen die goed zijn voor portefeuilles ongeacht of een bepaald scenario zich nu wel of niet voordoet.

Goud is hierbij een goed voorbeeld nu de inflatie zich in de huidige onzekere markt moeilijk laat voorspellen. Aan de ene kant kan goud leunen op een goed trackrecord als het gaat om bescherming tegen inflatie. Aan de andere kant kan goud ook goed presteren in een deflatoire omgeving.

Toch maakt dit alles maakt weinig verschil wanneer beleggers kiezen voor een investeringsstrategie met een aanzienlijke flexibiliteit. In markten zoals deze is het onwaarschijnlijk dat de spreiding van kapitaal binnen de nauwe bandbreedte van een traditioneel mixfonds datgene oplevert wat beleggers nodig hebben.

Een brede spreiding over aandelen, vastrentende beleggingen en cash is daarom de aangewezen koers, maar ook de flexibiliteit om in te zetten op niet-traditionele beleggingscategorieën wordt belangrijk de komende maanden. Alternatieven als infrastructuur, duurzame energie of het leasen van vliegtuigen kunnen waarde creëren voor beleggers. Dat wordt een belangrijke troef voor portefeuilles, nu er donkere wolken opduiken aan de beleggingshorizon.

James Bateman is beleggingsstrateeg Multi Asset bij Fidelity International