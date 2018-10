Finanscoop: holle frasen over Schiphol

Dat zijn de woorden, nu naar de daden. Zo stelde minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de opening van Lelystad Airport weer een jaar uit na protesten van inwoners uit Overijssel en Gelderland.

Dit terwijl Schiphol het maximum aantal vliegbewegingen heeft bereikt. Pas in 2021 kan de nationale luchthaven verder groeien en mag de overloopluchthaven, die een paar honderd miljoen heeft gekost, niet gebruikt worden.

Compensatie

In hetzelfde regeerakkoord staat de vliegtaks ook opgenomen. Het kabinet wil vanaf 2021 €200 miljoen ophalen bij de luchtvaartsector om het wegvallen van de dividendbelasting te compenseren.

Staatssecretaris Snel noemt de taks nu zelfs een ’principe-kwestie’, terwijl hij voorbij gaat aan het feit dat de sector eerst nog zelf aan zet is met een initiatief voor groenere luchtvaart volgens datzelfde regeerakkoord.

Als Snel zijn zin krijgt, wie gaat vliegtaks dan straks betalen? Kijk, daar is KLM weer, dat 70% van de capaciteit van Schiphol gebruikt. Deze zal dit logischerwijs moeten ophoesten. We gaan uit van een bedrag van €140 miljoen, toch 15% van de winst van KLM van vorig jaar.

Luchtigjes

Dat is een flink bedrag, dat de concurrentiepositie van KLM en Schiphol aantast. Tot nu toe wordt luchtigjes gesteld dat de taks wel in de ticketprijzen goedgemaakt zullen worden. Dat zou zo zijn als Schiphol de enige luchthaven in de regio is. Maar deze concurreert met bijvoorbeeld Brussel, Düsseldorf tot aan Istanbul en Dubai aan toe.

Dat de Staat haar eigen deelnemingen KLM en Schiphol ondermijnt is zorgwekkend. Als aandeelhouder heeft deze belang bij bloeiende bedrijven. Ondertussen is het kabinet strenger voor de luchtvaartsector dan het GroenLinks-verkiezingsprogramma.

De Tweede Kamer lijkt zich ondertussen drukker te maken over de dividendbelasting voor Shell en Unilever, terwijl de luchtvaart een groter aantal banen vertegenwoordigt. Een stip aan de horizon voor de luchtvaart, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een luchthaven in zee, ontbreekt.

De korte termijn van de volgende verkiezingswinst prevaleert, in plaats van een visie voor de lange termijn.

Of verhullen de holle frasen dat er stiekem al een keuze is gemaakt? Uit de daden blijkt van wel.