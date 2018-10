Baas DNB op shortlist voor topplek bij FSB

De president van De Nederlandsche Bank (DNB) staat volgens het doorgaans goed geïnformeerde persbureau Bloomberg op een shortlist samen met zijn Italiaanse collega Ignazio Visco, Ravi Menon uit Singapore en de Amerikaan Randal Quarles. Het bericht is gebaseerd op ingewijden.

De huidige hoogste baas van de FSB is Mark Carney, tevens de gouverneur van de Bank of England. Zijn tweede en laatste termijn zit er in december op, vandaar dat de FSB op zoek is naar een opvolger. Carney is op zijn beurt de opvolger van Mario Draghi, die tot 2011 de leiding had bij de FSB. Draghi is inmiddels al zo'n zeven jaar president van de Europese Centrale Bank (ECB).

De termijn van Draghi bij de ECB loopt in 2019 af. Knot is ook al eens genoemd als mogelijke kanshebber om het stokje van Draghi in Frankfurt over te nemen.