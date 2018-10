We hebben alles over voor onze viervoeter

Deze hond krijgt bestraling in een speciale kliniek voor veterinaire radiotherapie in Utrecht. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Een operatie aan gescheurde kniebanden, chemotherapie of een MRI-scan. Elke medische behandeling die bij een mens wordt uitgevoerd, kan in principe ook bij een huisdier worden toegepast. Dat gebeurt ook steeds vaker. Om die oplopende kosten het hoofd te bieden, kiezen steeds meer mensen voor een zorgverzekering voor hond of kat.