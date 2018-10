Column: Collectief schade vergoeden

Vaak ben je niet het enige slachtoffer, en is andere consumenten hetzelfde overkomen. Dan is het slimmer en praktischer samen naar de rechter te gaan, of je als groep benadeelden door één betrouwbare belangenbehartiger te laten bijstaan. Dat doen de Consumentenbond en andere belangenbehartigers dan ook geregeld. De rechter zal vaststellen of een bedrijf zich aan de regels heeft gehouden.

Maar nu komt er iets vreemds. Als een rechter een misstap van een bedrijf veroordeelt, kan hij een groep gedupeerden geen passende schadevergoeding toekennen. Onze wet laat dit niet toe, anders dan in sommige andere Europese landen, waar dit wel kan. Dus moet je in je eentje die schadevergoeding bij een rechter gaan afdwingen. En dat werkt niet.

Honderden miljoenen schade

Zo lijden consumenten jaarlijks naar schatting honderden miljoenen euro’s aan schade die zij ten onrechte niet vergoed krijgen. Een onrecht, waartegen de Consumentenbond (samen met ANWB en Vereniging Eigen Huis) zich al zo’n 30 jaar verzet.

Maar er is licht aan het eind van deze tunnel. Al in 2011 nam de Tweede Kamer een motie aan, die vraagt de wet zó aan te passen dat collectief schade vorderen namens consumenten wel mogelijk wordt. En nu ligt die aangepaste wet dan eindelijk bij de Tweede Kamer, die er binnenkort over spreekt. Mijn dringend verzoek aan onze volksvertegenwoordigers: vóór stemmen, allemaal!

Bart Combée is directeur van de Consumentenbond.