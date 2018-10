Column: Genoeg reden om verleiding te weerstaan

Het fonds belegt in gedateerde niet-verhuurde woningen die worden gemoderniseerd en dan verhuurd. Door aankoop tegen een aantrekkelijke korting en de efficiënte aanpak van modernisering verwacht het fonds dat de marktwaarde van het vastgoed 5 tot 7% hoger is dan de aankoop- plus verbouwingskosten. In de prognose wordt voor €7,1 miljoen aan vastgoed gekocht inclusief €0,9 miljoen verbouwingskosten. Daar komen vervolgens €959.159 aan aanbiedings- en aankoopkosten bij. Hieronder zit ook een liquiditeitsreserve van €150.000.

De totale fondsinvestering is €8.059.198. Hiervan wordt ruim €3 miljoen in de vorm van een lening opgehaald. De resterende €5 miljoen wordt aan participanten aangeboden. De minimale deelname bedraagt €100.000, waardoor de belegging niet onder het toezicht van de AFM valt. Het rendement op de participaties bestaat uit de verhuuropbrengsten na kosten en waardestijging van het vastgoed bij verkoop na 10 jaar. Bij verkoop is er sprake van een winstdeling. Tot 10% rendement is 80% voor de participant en 20% voor de aanbieder. Boven de 10% wordt de winst gedeeld.

Waar blijft het rendement?

Op basis van de prognose bedraagt het totale rendement gemiddeld 9,21% per jaar. Bij de berekening van het samengestelde rendement inclusief 2% emissiekosten kom ik uit op 8,07% per jaar. In de rendementsberekening is het niet-uitgekeerde deel van het exploitatieresultaat en het restantsaldo van de liquiditeitsreserve niet meegenomen. Op basis van de summiere cijfers zou dit bedrag uitkomen op €770.382 en zou het samengestelde rendement met 0,85% per jaar verhogen.

De vraag is: waar blijft dit geld als het volgens de rendementsberekening niet aan de participanten wordt uitgekeerd? Ook deelt de aanbieder alleen in de winst en niet in het verlies en lopen de belangen van de aanbieder niet zo veel mogelijk parallel aan die van de participanten zoals in de documenten staat. Wat mij betreft genoeg redenen om de verleiding van het voorgespiegelde rendement te weerstaan.

Herman Bouter is financieel planner bij een onafhankelijk adviesbureau zonder financiële banden met aanbieders van producten.