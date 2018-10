Tesla krijgt klap op rood Wall Street

New York - Tesla is vrijdag fors onderuit gegaan op de beurs in New York. De automaker verloor in de openingsminuten van de beurshandel ruim 11 procent nadat beurswaakhond SEC topman Elon Musk heeft aangeklaagd, en inzet op zijn aftreden. Ook verder was het beurssentiment negatief, onder meer door onrust in de Europese bankensector.