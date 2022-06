Directie Centric weg, Peter Mous nieuwe topman

Premium Columns & Opinie

’Ik kon wel huilen van geluk: eindelijk iemand die oprecht klantvriendelijk was’

Ooit, in lang vervlogen tijden, was klantenservice persoonlijk. In die tijd had je een eigen ‘Joke’, ‘Henk’ of ‘Bea’ die je kon bellen voor bankzaken of verzekeringskwesties. Tegenwoordig krijg je vaak alleen een website of een anoniem persoon. De kans is groot dat je dan van het kastje naar de muur...