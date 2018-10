Shell wint Braziliaanse olierechten

Den Haag - Olie- en gasconcern Shell heeft samen met branchegenoot Chevron de rechten om olie te winnen voor de Braziliaanse kust gewonnen. De twee bedrijven boden aan 70,2 procent van de winst aan de Braziliaanse regering af te staan. Daarmee kregen ze het zogeheten Saturn-blok in handen in een olierijk gebied in de Atlantische Oceaan.