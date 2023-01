Belangenverenigingen fel tegen afbouw salderingsregeling zonnepanelen

Op 26 januari debatteert de Tweede Kamer opnieuw over een wetsvoorstel waarin de salderingsregeling voor zonnepaneelbezitters stapsgewijs wordt afgebouwd. ’Maar je kunt niet stemmen over de afbraak van een regeling, als je niet hebt nagedacht over de gevolgen en hoe je die ondervangt’, zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. „Wij vinden het wetsvoorstel in de huidige vorm niet klaar voor behandeling.”

De belangenorganisaties wijzen erop dat er geen onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de ongeveer 250.000 huurders die al zonnepanelen hebben en daarvoor een vaste vergoeding per maand betalen. Ook is nog niets vastgesteld over de (hoogte van) de vergoeding die consumenten krijgen voor de niet gebruikte stroom die ze terugleveren aan het net.

Terugleververgoeding

Molenaar: „Er wordt wel gesproken over een terugleververgoeding van 80% van het kale leveringstarief, maar is nog niet geregeld. Bovendien stelde minister Jetten (Klimaat en Energie) onlangs ook nog voor om een maximum op die minimumvergoeding te zetten. De terugleververgoeding zou dan niet meer dan €0,10 per kWh mogen zijn. Dat is koren op de molen van energiemaatschappijen. De gemiddelde marktprijs voor zonnestroom over heel 2022 lag namelijk rond de €0,21 per kWh. Energieleveranciers maken zo flink winst op de door consumenten opgewekte stroom.”

Voorstanders van de snelle afbouw van de salderingsregeling hameren erop dat consumenten zonder zonnepanelen via de energieleverancier betalen voor consumenten met zonnepanelen. „Maar dat is niet het hele verhaal. Stroom wordt voor iedereen goedkoper naarmate er meer duurzaam wordt opgewekt. En het doet geen recht aan de investering die zonnepaneelbezitters hebben gedaan,”zegt Molenaar. „Bovendien leidt afbouw van de salderingsregeling juist tot meer ongelijkheid. Wie het kan betalen, koopt ze alsnog, maar voor veel consumenten zal het niet meer rendabel zijn.”

Compensatie vervalt

Ze wijst erop dat het ook voor eigenaren van huurwoningen lastiger wordt om zonnepanelen te plaatsen. „Voor de huurder compenseert de besparing op de energierekening dan niet meer voldoende de daarvoor benodigde huurverhoging.’”

De organisaties, waaronder ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de vereniging voor woningcorporaties Aedes en de Woonbond, pleiten voor een beleid waarbij álle huishoudens van zonnepanelen kunnen profiteren.