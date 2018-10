Tesla crasht door vervolging topman

Op 7 augustus twitterde Musk dat hij de financiering rond had om Tesla van de beurs te halen. Hij noemde als richtprijs $420 per aandeel, destijds een premie van 20% op de slotkoers. Het aandeel steeg, maar van financiële steun kwam niets. Beurswaakhond SEC rekent Musk en Tesla „misleiding” aan.

Marktvorsers voorzien dat Apple, Amazon of Google, die experimenteren met zelfrijdende auto’s, vanwege hun enorme kasvoorraad interesse in Tesla hebben. De blowende, eigenzinnige Musk vormt echter een blokkade.

Maar zijn raad van commissarissen stelt het volste vertrouwen te houden in Musk. Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger noemt zijn positie veilig. „Er zitten veel vrienden in de board en hij zal zich niet zomaar gewonnen geven.”

Zwanenburg wijst erop dat de aanklacht de concurrentiepositie van Tesla aantast. „Het wordt vanwege de sterk teruggevallen aandelenkoers moeilijker om een emissie te doen. Bovendien moet Tesla een hogere rente betalen bij financiering van de uitbreidingsplannen.” Concurrenten zoals BMW hebben meer geld voor ontwikkeling. De vraag is voorts of kopers bereid blijven een aanbetaling te doen voor het nieuwe Model 3, terwijl het onzeker is wanneer deze geleverd wordt.”

Ondanks de vele problemen ziet Zwanenburg het niet tot een overname komen. „Tesla zal alles op alles zetten om zelfstandig te blijven. Aandeelhouders zullen ook alleen akkoord gaan als een geïnteresseerde partij een stevige premie wil betalen. Op korte termijn is dat onwaarschijnlijk.”

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen ziet het somber in. „Musk is voor Tesla heel belangrijk. Hij is de oprichter en de inspiratiebron, maar door zijn gedrag wordt hij de laatste tijd minder serieus genomen. Grootheidswaanzin zoals hier eindigt vaak in een tranendal.”