Beleggers schrikken van begrotingsakkoord in Rome

Aandelen van Italiaanse banken op de beurs in Milaan gingen vrijdagmiddag nog verder omlaag. Ⓒ Reuters

Amsterdam - Europese politici en beleggers zijn zeer bezorgd over de financiële situatie in Italië. De nieuwe regering gaat lijnrecht in tegen de Brusselse afspraken en laat het begrotingstekort flink oplopen.