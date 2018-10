Jaap van Duijn

Op mijn tiende verruilde ik de dorpsschool voor een school in de stad. Vanaf dat moment moest ik dagelijks vanuit de polder naar de grote stad fietsen. Met de bus kon ook, maar daar had ik een hekel aan. Fietsen was veel leuker. Je moest wel opletten, maar het was nog rustig en je kon overal doorrijden, want er was geen stoplicht te bekennen.