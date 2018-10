Week van de waarheid voor Nederlandse pulsvissers

Bemanning van pulskotter OD-17 vreest voor de inkomsten. Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Scheveningen - Voor de Nederlandse pulsvissers wordt het de week van de waarheid. Dan moet worden besloten of de schippers en bemanning van de ruim tachtig kotters nog werk hebben of dat het vissen met elektrische schokjes juist verboden wordt. ,,Terug naar zoals het vroeger was, is in ieder geval niet mogelijk.”