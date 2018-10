Banken: Los aflossingsvrije hypotheek af

De campagne is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en heeft als motto ’Word ook aflossingsblij’.

Renteaftrek

Banken hebben hun klanten jarenlang aflossingsvrije hypotheken verkocht zodat zij maximaal rente konden aftrekken. Nu deze aftrek echter vanuit de overheid wordt beperkt, is het belangrijk om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te kunnen lossen, of voldoende te hebben gespaard voor een nieuwe hypotheek.

Niet alle huisbezitters met een aflossingsvrije hypotheek kunnen na afloop van de looptijd een nieuwe hypotheek afsluiten. Als er dan niet voldoende is gespaard, moet soms het huis worden verkocht.

Pensionering

Soms is het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende om een nieuwe hypotheek te kunnen krijgen. „Voor deze groep geldt: als je nu al weet dat je straks in je woning wilt blijven wonen, is het goed om nu maatregelen te nemen door te gaan aflossen of te sparen”, zegt een woordvoerder van de NVB tegen de NOS.

Banken benaderen hun klanten met een aflossingsvrije hypotheek actief, zegt de NVB. „Inmiddels zijn op die manier 52.000 klanten bereikt en is aan 27.000 mensen financieel inzicht gegeven.”

Er zijn ruim twee miljoen Nederlanders met een aflossingsvrije hypotheek. Meer dan de helft van de hypotheekschuld in Nederland bestaat uit leningen waarop niet regelmatig wordt afgelost, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.