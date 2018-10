’Slob zoekt naar subsidie voor leraren’

Vanwege een ernstig tekort aan leraren probeert het kabinet mensen die nog niet in het onderwijs werken financieel te prikkelen om voor de klas te gaan staan. Voor zulke ’zij-instromers’ is er een subsidieregeling in het leven geroepen, maar de bodem van dit potje is in zicht.

Volgens ingewijden werkt de CU-bewindsman daarom aan een plan om het aan te vullen. Zoals het er nu naar uitziet zal hij geld dat eigenlijk voor volgend jaar was ingeboekt om het lerarentekort te lijf te gaan naar voren halen. Het gaat om enkele miljoenen.